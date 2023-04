Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS di un suo eventuale ritorno in bianconero come vice-presidente

LE PAROLE – «Tornare alla Juventus come vice-presidente? Il mio cuore rimane legato alla Juventus, ma non sono pronto per dare una risposta. Guardo ciò che è successo al club da una prospettiva diversa, cercando di evitare quella emotiva. Essere vice-presidente dipende da tante cose, in un club c’è molto da fare. Penalizzazione? C’è una grossa possibilità che i 15 punti vengano restituiti».

