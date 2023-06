Delio Rossi si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Foggia: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Delio Rossi ha annunciato le dimissioni da allenatore del Foggia in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Ho accettato con piacere di venire qui a Foggia, ho parlato con il presidente e gli ho detto che non sarei venuto qui per fare quattro partite, ma per un anno almeno. Ho pensato 24 ore su 24 al Foggia, dormendo tre ore a notte. Abbiamo lavorato e purtroppo abbiamo cullato un sogno che non è andata come immaginavo. Voglio ringraziare i miei ragazzi, un gruppo incredibile. Non capisco perché il nostro sogno non è arrivato fino alla fine, mi tengo la mia idea solo per me, ho sempre raccontato la verità. L’anno prossimo non sarò più l’allenatore del Foggia solo per una mia scelta. Avrei fatto lo stesso anche se fossimo saliti in Serie B per non riesco ad essere razionale non posso vivere da recluso. Lascio perché sono troppo coinvolto. Sono e resto tifoso del Foggia».

