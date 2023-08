L’allenatore Luigi Delneri crede nei nerazzurri.

Gigi Delneri alla Gazzetta dello Sport riempie di complimenti l’Inter per la finale di Champions ma anche per le mosse fatte sul mercato. “Mi dispiace che Tonali sia andato al Newcastle ma in Premier League scoprirà un campionato più libero e meno rigido, come ha dimostrato l’ultima finale di Champions. L’Inter meritava di vincere, Simone Inzaghi ha frastornato il Manchester City con una tattica perfetta”.

Simone Inzaghi

“Vedo l’Inter favorita per lo Scudetto. Dzeko e Lukaku sono andati via ma Lautaro è più responsabilizzato e Frattesi è un gran bel centrocampista. La finale di Champions ha infuso maggiore sicurezza e convinzione all’Inter, la vedo più calata dentro il campionato. Senza dimenticare il Napoli: rivincere è difficile ma Spalletti ha lasciato un’eredità importante. Il Milan presenta grandi novità e la Juve mi sembra un punto di domanda, però tutte e due hanno caratura per inserirsi nella corsa. Difficile, per esempio, che la Juve resti fuori un’altra volta dalla volata“.

