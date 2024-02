Delneri sicuro: «La Juve con l’Udinese sarà così dopo lo scivolone contro l’Inter». L’analisi del doppio ex allenatore

Juve Udinese e si avvicina e a Il Messaggero Veneto un ex allenatore delle due squadre bianconere ha fatto l’analisi del match: si tratta di Gigi Delneri.

DELNERI – «L’Udinese dovrà restare con le linee molto compatte per poi sfruttare ogni possibile spiraglio, ma per farlo non dovrà aspettare la Juventus subito a ridosso della propria area. L’Udinese dovrà provarci con estrema determinazione, ribattendo colpo su colpo e stando bene attenta a non concedere nulla a una Juve che sarà arrabbiata dopo lo scivolone di Milano. Poi il risultato può dipendere da mille fattori, anche da quei calci d’angolo e palle inattive che la Juve è brava a sfruttare».

