Alla fine la Fiorentina di Vincenzo Italiano è costretta ad arrendersi: sconfitta in Finale di Conference League contro il West Ham

Nulla da fare per la Fiorentina, sconfitta in Finale di Conference League dal West Ham per 1 a 2. Seconda italiana sconfitta in finale di una coppa europea in stagione, dopo la Roma. Sabato l’Inter proverà ad invertire la rotta, sperando nell’impresa in Finale di Champions League contro il Manchester City.

Il gol della beffa per la Fiorentina: al 90′ Bowen gela i viola e consegna la Conference League al West Ham. L’attaccante inglese scatta sul filo del fuorigioco – gol regolare, come conferma VAR – e lascia l’amaro in bocca ai viola, che erano riusciti a pareggiare il primo svantaggio con la rete di Bonaventura, che aveva risposto al gol di Benrahma.

L’articolo Delusione per la Fiorentina: perde in Finale di Conference League contro il West Ham proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG