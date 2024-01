Demiral Milan, Marchetti fa il punto: «Lui vuole tornare in Italia ma…». Le parole del giornalista sul difensore

L’esperto di mercato Marchetti ha parlato a SkySport analizzando la posizione del calciomercato Milan sul difensore Demiral.

PAROLE – «Il Milan vorrebbe fare un difensore, lo abbiamo detto tante volte e ci sono stati molti nomi, alcuni trattati altri solo come un accenno. Ciò che abbiamo di sicuro, è che i rossoneri stanno provando a prendere Merih Demiral. Adesso gioca all’Al-Ahli, è stato pagato molto e ha un ingaggio importante. Lui però vorrebbe il Milan, per la sua storia e perchè in Italia ha sempre fatto buone stagioni, sta mettendo pressione alla sua squadra, resta una trattativa complicata ma seguiranno aggiornamenti».

