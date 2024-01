Ielpo analizza la prestazione di Leao: «Mi è piaciuto mentre la partita è stata deludente». Le parole dell’ex Milan

L’ex portiere del Milan Ielpo ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 per analizzare la prestazione di Leao e dei rossoneri contro il Bologna.

PAROLE – «Leao a me è piaciuto, ieri è stato da 6,5/7. La partita del Milan invece è stata molto deludente. Se la gara si mette bene e sei sopra 2-1 a 5 minuti dalla fine, non puoi permetterti di prendere gol. Si ripete spesso, non un bel segnale anche in ottica Europa League».

