Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral si aspetta tanto da questa parte finale della stagione; l’ex Juve elogia anche l’allenatore Gasperini.

Tuttosport ha intervistato Merih Demiral che ha illustrato cosa vuole dalla sua squadra per questo finale di stagione. “Vogliamo cercare di vincere ogni partita, in campionato e in Europa League. L’obiettivo è andare fino in fondo: sarebbe una grande cosa anche per il calcio italiano. Questo è un bel momento perché sono tornati a disposizione tanti giocatori tra Covid e infortuni abbiamo trascorso momenti complicati”.

Europa League

“Pensavo che l’Atalanta fosse una grande opportunità e ora che sono passati alcuni mesi posso dire che grazie a Gasperini, ai miei compagni e alla fiducia che sento partita dopo partita sono davvero soddisfatto. A Bergamo si lavora tantissimo e nei primi due mesi non è stato facile adattarsi ai nuovi metodi, dal mister ai compagni. Il nostro obiettivo è andare in Europa, la corsa alla Champions è ancora aperta. Abbiamo tante squadre forti davanti ma abbiamo sempre la voglia e l’idea di provare a vincerle tutte: non posso dire ora dove possiamo o non possiamo arrivare ma credo che qualificarsi per la prossima edizione della Champions League sarebbe importante per tutti“.

