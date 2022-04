Il tecnico del Milan Stefano Pioli è concentrato solo ed unicamente sulla sua squadra e non sui risultati delle altre squadre in lotta per lo Scudetto.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro il Bologna. “Mi spiace non poter sfidare Sinisa in presenza, ma sono sicuro che lo ritroverò presto perché ha dimostrato di saper lottare contro le difficoltà e queste sono anche le caratteristiche della sua squadra. Ho visto come ha caricato i suoi giocatori in videochiamata: ci aspettiamo un avversario molto preparato. La carica dei nostri tifosi dovrà darci la voglia di giocare la partita al massimo delle nostre possibilità”.

Sinisa MIhajlovic

“Abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. Sappiamo che affronteremo squadre forti e con grandi motivazioni e valori. Giocare prima o dopo gli altri non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati solo su ciò che dipende da noi, ovvero la nostra gara. Andare in campo sapendo il risultato degli altri non cambierà il nostro approccio alla partita. Guarderò sicuramente Juventus-Inter, ma con molto distacco perché ciò che faremo noi domani conterà molto di più“.

