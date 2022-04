L’allenatore del Torino Ivan Juric ha fatto un’analisi approfondita su tutta l’annata della sua squadra.

Ivan Juric a Sky Sport ha commentato la vittoria ottenuta a Salerno ed il rendimento del capitano Belotti. “In questo periodo a me la squadra è piaciuta tanto. Ha fatto grandissime partite, ci sta anche qualche brutta. Abbiamo perso punti tra tante situazioni, ma la squadra ha giocato bene. Oggi era importante mostrare carattere e vincere. Belotti? Penso che abbia reagito, questa è la realtà: per come vive il calcio e come si allena è un ragazzo splendido. Ha fatto prestazioni davvero belle in casa come se fosse molto motivato, fuori casa meno”.

Andrea Belotti

“Oggi si è presentato bene, ha dato battaglia, colpendo una traversa e conquistando il rigore. Vorrei Belotti il prossimo anno? Sì penso che abbiamo passato un po’ di mesi strani in cui si è allenato poco, ha fatto poche reti ed era poco convinto nel modo di giocare. Non ha fatto bene, anche lui doveva metterci del suo. Penso che per come si è partiti è stato un anno difficilissimo. A un certo punto credevo che la squadra avrebbe fatto di più e fosse stata penalizzata da episodi. Nelle ultime 7 gare abbiamo preso 7 traverse e tre gol all’ultimo minuto. Salvarsi così a 9 giornate dalla fine è una gran bella cosa. C’è da migliorare nelle fasi di gioco e nel segnare“.

