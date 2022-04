Fra poco scendono in campo Fiorentina ed Empoli per la gara dell’ora di pranzo della trentunesima giornata di Serie A.

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Fiorentina-Empoli ed i due tecnici hanno già comunicato le loro scelte. Nei viola tocca ad Arthur Cabral in attacco, panchina per Piatek; negli azzurri non gioca titolare il numero 10 Bajrami, ecco le formazioni ufficiali.

Andrea Pinamonti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Saponara, Cabral, Nico Gonzalez. A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Amrabat, Sottil, Nastasic, Kokorin Allenatore: Italiano.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Verre, Cutrone, Bajrami, Benassi, La Mantia, Fiammozzi, Asslani, Ismajli, Viti. Allenatore: Andreazzoli.

