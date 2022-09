La federazione di Malta ha deciso di sospendere Devis Mangia dal ruolo di ct: «Presunta violazione delle nostre politiche»

Devis Mangia è stato sospeso dalla federazione di Malta, di cui era il commissario tecnico. Di seguito il comunicato della Malta FC.

«Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. L’Associazione non fornirà ulteriori commenti».

