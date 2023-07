Memphis Depay infuriato sui social per il caso Benjamin Mendy: ecco il messaggio dell’attaccante olandese

Memphis Depay, sui social, si è sfogato per il caso Benjamin Mendy, con l’esterno francese assolto dai 9 capi di imputazione per stupro e tentato stupro nei suoi confronti.

IL MESSAGGIO – «Parliamone!

Tutti i casi archiviati.

Quindi cosa stiamo facendo adesso?

Chi aiuterà questo fratello a guarire?

Chi sarà responsabile per il danno sul suo nome?

Come farà a riavere la sua carriera

Molti anni di investimenti per diventare un calciatore professionista…. Ora cosa!?

Non ho mai toccato questo argomento perché non conoscevo tutti i dettagli, ma gli ho parlato una volta su FaceTime mentre era dietro le sbarre e l’ho affrontato in campo un paio di volte.. Non ho visto alcun male nell’uomo.

Non possiamo accettare che questo accada a noi atleti..

Chi ci difenderà nel momento del bisogno e non quando il danno è già fatto?

Non distogliete lo sguardo gente..!».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG