Derby, anche i bookmaker dicono Inter: le quote

Inter e Milan si gioca anche prima del fischio d’inizio. Le principali agenzie di scommesse vedono i nerazzurri favoriti nella stracittadina. Non solo per il vantaggio in campionato ma anche per la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il successo dei nerazzurri è tra l’1.80 e l’1.85. Il pareggio varia da 3.60 a 3.97 e l’evento che vede il Milan vincitore ha delle quote molto più alte, tra il 4 e il 4.35.

Chissà se i due tecnici sono scaramantici. Per quanto riguarda il primo marcatore, Lautaro Martinez (2.25) e Dzeko (2.50) precedono Ibrahimovic (2.80). Più distante Kessié a 4, in una posizione da trequartista che potrebbe segnare il suo addio al Milan. Come sempre sarà il campo a restituirci il risultato esatto. Inter e Milan si affideranno prima di tutto alle loro motivazioni.