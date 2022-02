Conte stuzzica il Tottenham: “Via giocatori presi 2 anni fa, ci sono stati errori”

Antonio Conte ha incontrato la stampa alla vigilia del match di FA Cup contro il Brighton. Il tecnico è soddisfatto del mercato in entrata (“Bentancur e Kulusevski giusti per la nostra filosofia”) ma punge la società. Si parte da una valutazione dei due calciatori ex Juventus: “Rodrigo e Dejan sono i prospetti giusti per la filosofia del Tottenham: giovani talenti importanti per il futuro che devono migliorare, ma serve tempo per farlo. Per i giocatori andati in prestito era giusto fare così”.

“Sicuramente è stato strano mandare in prestito quattro giocatori ed effettuare un trasferimento a gennaio, ha mostrato che qualcosa è andato storto in passato. Devi comprare giocatori per rafforzare la tua squadra, ma se mandi via i giocatori che hai comprato negli ultimi due o tre anni significa che hai fatto qualcosa di sbagliato in passato. Dobbiamo prestare più attenzione nel mercato per ingaggiare giocatori. Diventa di fondamentale importanza”.