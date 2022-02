Italiano su Vlahovic: “Sempre detto che io ero estraneo a questa situazione”

Cosa ha lasciato la partenza di Dusan Vlahovic a Firenze? Dopo l’amarezza e la contestazione da parte dei tifosi, ecco l’attesa prima conferenza stampa del tecnico Italiano. “Da 1 a 10 quanto è rimasto sorpreso dalla cessione di Vlahovic?”. È una delle domande poste in conferenza stampa all’allenatore della Fiorentina e riportate da Tuttomercatoweb.

Alla vigilia della sfida contro la Lazio è tempo di scrollarsi di dosso il mercato e puntare all’obiettivo Europa. Ecco le parole del tecnico: “Io vi ho sempre detto che ero estraneo a questa situazione, era una questione personale che andava avanti da tanto tempo. Si è conclusa in questo modo e io posso solamente cercare di non far rimpiangere chi è andato via, i due ultimi arrivati (Piatek e Arthur Cabral, ndr) vedendoli lavorare mi danno grande fiducia, sanno di dover dare tanto per la causa in una piazza straordinaria e in una squadra che fin qui sta andando bene. Per il resto, ripeto: tutto è tranquillo, lavoriamo bene e forti, domani abbiamo un test e un esame difficile e dobbiamo farci trovare pronti”.