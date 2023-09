Aria di Derby di Milano anche nel ritiro della nazionale francese e Tchouameni ci scherza sopra: «Pare che ci sia una grossa partita»

Il clima Derby della Madonnina accende il ritiro della nazionale francese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo lo scambio tra Thuram e Giroud, il centrocampista Tchouameni ci ha scherzato sopra. Di seguito le sue parole.

«Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo».

