Continuano le voci di mercato riguardanti la mezzala polacca che ancora non ha rinnovato col club azzurro.

Sebbene il campionato sia solo agli albori, già si restringe il campo alle sole Inter e Juventus quando in questi giorni si parla di lotta al Tricolore. Le due squadre potrebbero affrontarsi anche in materia di calciomercato.

L’occasione

Dopo aver rifiutato l’offerta araba giuntagli quest’estate Piotr Zielinski ha scelto di restare a Napoli dove vorrebbe restare anche in futuro. Serve però l’accordo per il rinnovo del contratto visto che quello attuale scade a giugno: di fatto il polacco a gennaio può già prendere accordi a zero per la prossima stagione. Un accordo di massima col Napoli c’è ma non è stato ancora ratificato per piccoli disguidi che non sono stati ancora risolti: l’ex Udinese ed Empoli è pronto ad accettare una riduzione dell’ingaggio dagli attuali 3,5 milioni a stagione a 2,5 come proposto dal club campano ma vuole che il nuovo stipendio parta dalla prossima stagione e non da ora come desiderano i campioni d’Italia.

Giuseppe Marotta

Derby d’Italia

Sono pronte ad approfittare di questa impasse Inter e Juventus, lo riporta la Gazzetta dello Sport: i due club italiani lo vogliono acquistare solo a parametro zero mentre il Napoli, qualora capisse di non avere margini per il rinnovo, preferirebbe venderlo all’estero già a gennaio. I bianconeri, diversamente dai nerazzurri che sono abbastanza coperti, hanno urgenza in quel ruolo tanto è vero che seguono anche De Paul dell’Atletico Madrid e Højbjerg del Tottenham. L’Inter sarebbe pronta ad offrire a Zielinski uno stipendio di 4 milioni a stagione.

