L’allenatore Giovanni Mussa si è espresso sull’imminente confronto di campionato tra Atalanta ed Inter: le sue parole

Sulle frequenze di TMW Radio, Giovanni Mussa si sintonizza sul match tra Atalanta e Inter, in programma sabato 4 novembre alle 18.

LE PAROLE- «Sia Atalanta-Inter che Fiorentina-Juventus sono due gare ad altissimo coefficiente di difficoltà. L’Atalanta è già più squadra e credo sia più difficile per l’Inter vincere a Bergamo. Ma in entrambe non vedo una favrita netta. L’Atalanta viene da un periodo importante, ma se giocano come sanno rischia le imbucate con l’Inter. Gasperini di sicuro sapendo questo apporterà delle migliorie. Deve esserci un’Inter al 100% per vincere».

L'articolo Mussa su Atalanta-Inter: «Non sarà facile vincere a Bergamo» proviene da Inter News 24.

