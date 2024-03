Si parla tanto ultimamente dell’estremo difensore del club brianzolo in ottica mercato.

L’Inter e la Juventus hanno posato da tempo gli occhi su Michele Di Gregorio: in realtà i nerazzurri non li hanno mai tolti visto che si tratta di un elemento fuoriuscito del loro settore giovanile.

Valore quintuplicato

Ad Appiano Gentile il portiere del Monza era riserva di Ionut Radu ma una volta trasferitosi in Brianza l’italiano ha conosciuto una crescita impressionante. I biancorossi lo hanno preso in prestito per 2 anni nel 2020 per poi riscattarlo 2 anni fa per poco più di 4 milioni; ora il suo valore è sui 20 milioni di euro ed il suo contratto scade nel 2027.

Moise Kean

Le offerte

Si pensa che ci siano ottime possibilità che faccia il salto di qualità già la prossima estate ma secondo la Gazzetta dello Sport è quasi impossibile che bianconeri e nerazzurri scelgano di pagare solo col cash quanto richiesto da Galliani. Ausilio e Marotta potrebbe offrire al Monza il cartellino di Gaetano Oristanio che ora si sta facendo le ossa in prestito al Cagliari; la Juventus potrebbe proporre gente “più pronta” come Kean, Iling-junior, Miretti o Nicolussi Caviglia.

Gli scenari

In ogni caso Sommer e Szczesny dovrebbero restare i titolari delle rispettive squadre per almeno il prossimo anno. L’Inter ha osservato Di Gregorio ieri durante la gara persa contro la Roma: Handanovic era in tribuna per lui e per Valentin Carboni. Molto probabilmente non verrà riscattato il secondo, Audero dalla Sampdoria; alla Juventus interessa anche Carnesecchi dell’Atalanta.

