Derby, doppia tegola per Pioli: fuori Ibrahimovic e Rebic

Doppia tegola per il Milan. Contro l’Inter, infatti, Stefano Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic e Rebic. A confermalo è stato il tecnico Stefano Pioli: “Per quanto mi riguarda non esistono pre-partita belli o brutti, esistono settimane di lavoro. Abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci. Ibrahimovic e Rebic non saranno disponibili. Tomori ha fatto un grande lavoro, sarà disponibile ma non credo dall’inizio”.

“Che manchi Zlatan dispiace – ha affermato Pioli –. Siamo cresciuti tanto con lui e ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza. Dobbiamo avere quella forza di volontà soprattutto nei momenti delicati delle nostre stagioni. Purtroppo, alla fine della settimana scorsa ha avuto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito. Speriamo di recuperarlo presto perché è un calciatore importante”.