A sei giorni dal derby, ecco come stanno Juan Cuadrado e Alexis Sanchez, due giocatori dell’Inter che scalpitano per una maglia

La Gazzetta dello Sport offre importanti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Juan Cuadrado e Alexis Sanchez, a -6 dal derby tra Inter e Milan.

CUADRADO- Il nuovo esterno di Inzaghi, arrivato a parametro zero dalla Juventus, non dovrebbe saltare il derby contro il Milan. Titolare in Colombia-Venezuela, Cuadrado è stato sostituito dopo appena 45 minuti a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni non sembrano gravi e adesso l’Inter deciderà se farlo rientrare subito in Italia.

SANCHEZ- Il 34enne non ha ancora esordito con i nerazzurri in campionato. Il Cile lo ha comunque convocato in vista del doppio impegno con Uruguay e Colombia, però Alexis non è partito per la trasferta di Montevideo insieme ai compagni. Il problema Sanchez ha l’anemia, accusa stanchezza e gli manca il fiato. L’Inter ne era a conoscenza e, già da tempo, il giocatore sta seguendo un trattamento specifico.

