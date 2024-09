I voti dei nerazzurri direttamente dalle pagine della Gazzetta. In un derby mal giocato dall’Inter brillano solo in due L’ALLENATORE5 InzaghiColpito da improvviso turnover, ma non è colpa dei cambi se l’Inter perde. Era senza gambe e idee. Qualcosa non gira più come prima… IL MIGLIORE7,5 SommerLeao è irritante al tiro, ma lui c’è sempre. […]

Leggi l’articolo completo Derby, pagelle Gazzetta dello Sport: i voti all’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG