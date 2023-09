L’allenatore del Milan Stefano Pioli è pronto a sorprendere l’Inter schierando nel derby una formazione inedita: i dettagli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il derby di domani tra Inter e Milan potrebbe riservare non poche sorprese.

Da parte dei rossoneri, infatti, Stefano Pioli potrebbe optare per una formazione inedita per sorprendere i nerazzurri.

Se infatti il tridente iniziale sarà con ogni probabilità quello formato da Pulisic a destra, Giroud al centro e Leao a sinistra, non è assolutamente da escludere che a gara in corso, magari per far rifiatare il francese, non si passi al tridente leggero e tutta velocità con Chukwueze a destra e Pulisic spostato in mezzo. Pioli è pronto a stupire.

