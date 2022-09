Deschamps, ha parlato ai microfoni della Nations League al termine della gara vinta contro l’Austria soffermandosi anche su Giroud

«Standing ovation? Sono molto contento per Olivier. Se lo è meritato. Non va dimenticato che in passato, quando non giocava con costanza nei club, era comunque con noi. Ma lui non ha mollato e sono contento di ciò che ha fatto. Se lo chiamo è perché penso che possa essere decisivo segnando dei gol. Gliene mancano due per arrivare al record di Henry, ha partecipato a tante occasioni offensive e questo è qualcosa di buono sia per lui sia per noi. Portarlo al Mondiale? La cosa importante è che lui continui a esser così performante. Ci sono tanti giocatori forti in tutti i ruoli e questo mi permetterà di avere una scelta ampia da qui alle convocazioni finali di novembre»

