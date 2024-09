Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha scelto di non convocare il difensore facendo discutere.

La Francia sfiderà l’Italia venerdì e questa sarà l’occasione di vedere chi sarà il centravanti dei Blues: Didier Deschamps ne ha parlato in conferenza stampa rivalendo un retroscena su Marcus Thuram. “L’Italia è una squadra con assenze significative dai tempi dell’Euro. L’eliminazione prematura che hanno vissuto ha inevitabilmente portato il loro allenatore a riflettere. L’Italia resta un gruppo con qualità individuali, una delle migliori nazioni europee. Rispetto al titolo del 2021 c’è un divario significativo nei risultati”.

Benjamin Pavard

Mbappé centravanti

“Era già in questa posizione agli Europei, anche se non fisso… Olivier Giroud non c’è più perché si è fermato, con tutto ciò che di buono poteva fare. Marcus Thuram non era al suo meglio in Germania mentre Randal Kolo Muani quando l’ho utilizzato ha fatto le cose bene, anche se non è titolare con il suo club. Abbiamo profili e materiali diversi in questa posizione, Kylian è più avanti nella sua esperienza”.

La mancata convocazione di Pavard

“Perché non avrei dovuto portare Loïc Badé? È una scelta. Quanto a Benjamin (Pavard, ndr), non pensavo fosse coerente richiamarlo dopo non averlo preso in considerazione in un primo momento. Ma ciò non cambia la mia posizione espressa al momento dell’annuncio della lista: ritengo che questo sia il momento di vedere all’opera il maggior numero di giocatori possibile. Non c’è niente di definitivo per Pavard”.

