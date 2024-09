Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha chiarito i motivi dell’esclusione dei due nerazzurri.

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche di Acerbi e Darmian: “Facile portare Acerbi, perché se porto Acerbi stai tranquillo che porto qualcosa di sicuro. Però poi trattasi di giocare una competizione tra due anni, di creare un qualcosa di duraturo negli anni. Un giocatore di 27-28-30 è ancora adatto a giocare ed è un usato sicuro, ma il loro risultato si può modificare di poco. Un ragazzo di 22 anni può avere invece una crescita differente facendolo giocare e dandogli fiducia in competizioni che non ha mai giocato“.

Luciano Spalletti

I motivi della decisione

“Per Jorginho è un po’ lo stesso discorso fatto con Acerbi. Sicuramente ti dà la qualità nella gestione e attualmente è difficile ritrovare questo aspetto in altri calciatori. Ma io penso che ci sia qualcosa che ancora non è venuto fuori e possa fare anche meglio di quella qualità lì. Andando a cercare qualcosa di nuovo, voglio vedere se riesco a trovare qualcosa di più in quel ruolo. Poi sarà il campo a dar ragione a un modo di pensare o a un altro”.

Scelta definitiva

“Le porte non sono mai chiuse per nessuno, ma è chiaro che voglio concedere questa prova a questi ragazzi e andremo a valutare che risultati si hanno. Questi ragazzi dovranno mostrare una voglia straordinaria di portare a casa anche una rimessa laterale e si andrà a vedere se si è pensato male oppure no”.

