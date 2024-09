Il regista nerazzurro non ha ancora superato l’affaticamento muscolare patito nell’ultimo match.

L’attenzione dell’Inter si concentra sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, il talentoso centrocampista che ha recentemente riportato un problema fisico durante l’importante incontro con l’Atalanta.

Le condizioni

Il turco è uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro ma ha dovuto lasciare anticipatamente il campo nel corso della partita contro i bergamaschi a causa di un affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra. Sebbene tale infortunio non sembri destare particolari preoccupazioni all’interno dello staff tecnico, la situazione richiede comunque un’attenta valutazione e un monitoraggio costante.

Hakan Calhanoglu

Gli impegni con la nazionale turca

Nonostante l’ostacolo rappresentato dall’infortunio, Calhanoglu è stato convocato dalla nazionale turca, guidata da Vincenzo Montella, per i prossimi appuntamenti internazionali. La Turchia si appresta a confrontarsi in due match molto sentiti, il primo in trasferta contro il Galles e il secondo in casa contro l’Islanda. Questi incontri rivestono un’importanza cruciale per le aspirazioni turche di qualificarsi per i prossimi Mondiali.

La gestione dell’infortunio e i tempi di recupero

La giornata di ieri ha visto Calhanoglu astenersi dagli allenamenti con il gruppo nella sua nazionale. Il giocatore si è dedicato a un programma di cure personalizzate, mirato alla sua piena ripresa. La gestione attenta di questa fase di recupero sarà determinante per assicurare a Calhanoglu la possibilità di contribuire alle sorti della sua nazionale nei prossimi incontri. D’altra parte, anche l’Inter segue con apprensione l’evoluzione della situazione, conscia dell’importanza del giocatore per la propria strategia di gioco.

