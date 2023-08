Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato di due suoi attaccanti, Olivier Giroud e Kolo Muani. Ecco cosa ha detto

Nel corso della sua intervista concessa a L’Equipe, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato anche di Olivier Giroud. Ecco il commento del tecnico sull’attaccante del Milan, ed il confronto con Kolo Muani.

LE PAROLE – «Sono profili diversi e non hanno la stessa età, ma non per questo preferirò uno rispetto all’altro».

The post Deschamps tra Giroud e Kolo Muani: «Profili diversi, non hanno la stessa età» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG