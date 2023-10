Desideri: «L’Inter ha pochissimi punti deboli, ha giocatori di livello» Le parole del doppio ex

Stefano Desideri, doppio ex della sfida tra Inter e Roma, ha parlato ai microfoni di RomaNews.eu

«L’Inter di oggi ha pochissimi punti deboli. Ha due squadre perché ha doppi giocatori di altissimo livello per ogni ruolo. Però se la Roma gioca attenta, corta, li aspetta un po’ e riparte in in contropiede credo che può metterla in difficoltàv

L’articolo Desideri: «L’Inter ha pochissimi punti deboli, ha giocatori di livello» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG