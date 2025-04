Designato l’arbitro di Inter-Bayern: c’è un precedente che fa tremare i tifosi

La tensione sale quando ormai mancano due giorni e mezzo alla sfida che stabilirà chi tra nerazzurri e bavaresi andrà in semifinale.

Mancano ormai poche ore ad una delle sfide più attesa della stagione per i nerazzurri: mercoledì sera a San Siro, l’Inter si giocherà l’accesso alla semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’Allianz Arena, i nerazzurri hanno un piccolo vantaggio, ma nulla è scontato. Le due squadre hanno iniziato con largo anticipo a stuzzicarsi: ogni aspetto può fare la differenza, anche quelli che non riguardano direttamente le formazioni in campo. Proprio in questo senso, c’è una scelta ufficiale che sta facendo molto discutere e che ha già acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Una decisione che arriva dall’UEFA e che ha scatenato subito reazioni contrastanti.

I precedenti fanno discutere

A dirigere il match sarà Slavko Vincic, arbitro sloveno con diversi precedenti con l’Inter. Sono quattro in totale e, come fa notare L’Interista, l’ultimo proprio in questa stagione. Prima ancora, Vincic aveva arbitrato Inter-Barcellona nella fase a gironi del 2022, finita 1-0 per i nerazzurri con un gran gol di Calhanoglu. Poi il pareggio senza reti contro lo Shakhtar Donetsk nel 2020, risultato che costò l’eliminazione della squadra di Conte. Infine, nel 2014, l’1-1 contro il Saint-Etienne in Europa League.

Un nome che non lascia tranquilli: perché Vincic fa discutere

Lo sloveno, soprattutto, ha arbitrato in questa stagione la gara contro il Bayer Leverkusen. Quella sera finì 1-0 per i tedeschi e il gol decisivo nacque da un calcio d’angolo che non doveva essere assegnato perché poco prima c’era un fuorigioco netto non fischiato. Chiaramente in quella situazione il VAR non potè intervenire. Un episodio che lasciò l’amaro in bocca e che viene ancora ricordato dai tifosi.

