Inter-Bayern: formazione già scelta o c’è qualcuno che può far vacillare Inzaghi?

Il gruppo di Inzaghi si sta allenando in vista dell’importantissimo match di dopodomani contro i bavaresi.

Tutto l’ambiente nerazzurro è completamente focalizzato sull’appuntamento di mercoledì sera contro il Bayern Monaco. La sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League si giocherà a San Siro e vale l’accesso alla semifinale contro, con ogni probabilità, il Barcellona. L’Inter parte dalla vittoria per 2-1 ottenuta all’Allianz Arena, un risultato importante ma non sufficiente per sentirsi al sicuro. La concentrazione è massima, così come la consapevolezza del livello dell’avversario. Nessuno ha intenzione di abbassare la guardia, anzi: si respira la tensione tipica delle grandi notti europee, soprattutto per quanto filtra dalla Germania.

Tornano i titolari: Inzaghi si affida ai leader

Per affrontare una partita così delicata, come riporta Sky Sport, scenderà in campo la miglior Inter possibile. Rispetto alla gara di campionato dell’altro ieri, torneranno titolari diversi giocatori fondamentali per lo scacchiere di Simone Inzaghi. In difesa ci saranno Acerbi e Bastoni, due elementi chiave per arginare l’attacco tedesco. A centrocampo rientrerà Mkhitaryan, prezioso per il suo equilibrio tattico e l’esperienza internazionale. In attacco, spazio a Thuram dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Qualche dubbio resta sulla fascia sinistra: Dimarco potrebbe essere confermato, ma Carlos Augusto sta vivendo un momento eccezionale. Darmian sarà invece il prescelto sulla corsia opposta.

La probabile formazione: ecco l’undici che sfiderà il Bayern

La scelta di Inzaghi sembra ormai tracciata. A difendere i pali ci sarà Sommer, con Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Darmian a destra e uno tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra, con il primo in leggero vantaggio. In mezzo al campo ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, a formare il trio che garantisce qualità e compattezza. In attacco, Lautaro guiderà la manovra offensiva supportato da Thuram, di nuovo titolare dopo il riposo concessogli due giorni fa. Una formazione costruita per resistere alla pressione del Bayern e provare a colpire quando si aprirà l’occasione giusta.

