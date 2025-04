Inter e Milan su due gioielli italiani: sta per esplodere un clamoroso derby di mercato?

Non è solo questione di derby in campo: tra Inter e Milan sta per accendersi una sfida sotterranea che potrebbe cambiare i piani di mercato di entrambi.

Inter e Milan si sfidano a colpi di derby, di trofei e di progetti. Una rivalità che non lascia spazio a tregue, neppure per un attimo. In questa stagione, i rossoneri sono imbattuti contro i nerazzurri che però lottano per traguardi molto più alti rispetto ai cugini. Il prossimo derby di campo si giocherà il 23 aprile e varrà l’accesso alla finale di Coppa Italia: un big rischia di saltare quella sfida. Oltre al campo, lo scontro si sposta ora su un terreno altrettanto caldo: quello delle trattative. Due nomi, due giovani italiani, due obiettivi condivisi. E un solo vincitore.

Parte l’asta tra i due club

Grazie all’ottimo cammino europeo fin qui disputato, l’Inter ha a disposizione un bel gruzzoletto per finanziare la campagna acquisti in vista dell’estate. La strategia nerazzurra è chiara: potenziare il nucleo italiano in rosa con innesti giovani ma già pronti. Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è il profilo ideale per il nuovo corso voluto da Marotta. Duttile, intelligente e con margini di crescita, il regista piace anche al Milan, che ha avviato i primi contatti per portarlo a Milanello. La risposta dell’Inter non si è fatta attendere: secondo Inter Live sarebbe pronta un’offerta da 35 milioni di euro per scavalcare i cugini e convincere Cairo. Il club di Oaktree ha argomenti forti, sia tecnici sia economici, ma la sfida è apertissima.

Non solo Ricci: l’Inter si inserisce su Coppola

Il nome di Ricci non è l’unico a dividere le due sponde del Naviglio. In difesa, infatti, è Diego Coppola il giovane che ha catturato l’interesse delle due meneghine. Giocatore di grande struttura fisica, affidabile anche sotto pressione, il centrale del Verona ha fatto passi importanti in Serie A nonostante l’età. Anche in questo caso, il Milan ha avviato i contatti da tempo. Ma l’Inter è pronta a inserirsi e portare argomenti convincenti. L’investimento richiesto dal club veneto non spaventa: 10 milioni o poco meno, una cifra contenuta per un giocatore che potrebbe integrarsi subito nella linea a tre di Inzaghi. Per ora si tratta di un interesse concreto ma ancora nelle fasi iniziali. Con il passare delle settimane, però, il rischio di un nuovo derby di mercato è più che concreto.

