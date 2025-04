Lautaro coinvolto in un’operazione a sorpresa: l’Inter ha scelto il prossimo colpo?

L’Inter osserva con attenzione un nuovo profilo dal Marsiglia, ma dietro questa mossa potrebbe nascondersi un ruolo decisivo del suo uomo più rappresentativo.

L’Inter continua a vivere un momento magico, trascinata da un Lautaro Martinez sempre più al centro del progetto. Il capitano nerazzurro non è soltanto una garanzia sotto porta, ma anche un punto di riferimento per i compagni e per la società, che lo considera ormai parte integrante delle strategie future, nonostante c’è chi è disposto a ricoprire d’oro l’Inter per assicurarselo. In campo guida l’attacco con ferocia, fuori può diventare una figura decisiva anche in ambito dirigenziale, contribuendo a influenzare alcune scelte di mercato. In particolare, c’è un asse che si sta rafforzando e che potrebbe riservare sorprese già in estate.

Inter-Marsiglia, contatti intensi: doppio obiettivo per l’estate

Negli ultimi anni le conversazioni tra l’Inter e il Marsiglia si sono moltiplicate. Non solo per le operazioni passate, come quella che ha portato Correa in Ligue 1 o il passaggio temporaneo di Carboni, ma per nuovi profili che accendono l’interesse dei dirigenti nerazzurri. Uno dei nomi più seguiti è quello di Luis Henrique, esterno brasiliano valutato circa 25 milioni di euro. Abile su entrambe le fasce, potrebbe offrire a Inzaghi una soluzione preziosa in vista di una probabile rivoluzione sulle corsie laterali. Bayern Monaco e altre big europee monitorano il giocatore, ma l’Inter si è già mossa con decisione, cercando di prendere posizione prima degli altri. E non finisce qui: oltre a Luis Henrique, c’è un altro calciatore che intriga molto.

Balerdi-Inter, pista concreta: c’è lo zampino di Lautaro?

Secondo Inter Live il nome nuovo sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Leonardo Balerdi, centrale argentino del Marsiglia con passaporto italiano. Titolare fisso e spesso anche capitano del club francese, il difensore classe 1999 unisce forza fisica, lettura tattica e buona tecnica, caratteristiche che si sposano bene con il sistema difensivo di Inzaghi. Il prezzo si aggira attorno ai 18 milioni, cifra accessibile per l’Inter, specialmente con la formula del prestito con obbligo. Ma ciò che rende il tutto ancora più interessante è il possibile ruolo di Lautaro. I due si conoscono, condividono radici e obiettivi, e il fatto che il Toro sia già protagonista a Milano potrebbe facilitare la scelta del connazionale. Al momento, però, si parla solo di interessamento.

