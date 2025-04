La Lazio punta Taremi: dietro le quinte si prepara un intreccio sorprendente con l’Inter

L’attaccante iraniano ha finora ampiamente deluso le aspettative in nerazzurro e per lui si inizia a parlare di mercato.

Simone Inzaghi si ritroverà davanti, nella penultima giornata di campionato, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Proprio la Lazio sarà uno degli ostacoli chiave nel tentativo dell’Inter di conquistare lo Scudetto. Non una sfida qualsiasi, quindi, per il tecnico piacentino: in palio ci saranno punti pesantissimi per la corsa al titolo, ma anche la possibilità di dare un colpo quasi definitivo al campionato. A rendere il tutto ancora più intrigante, il fatto che quella contro i biancocelesti sarà l’ultima gara casalinga della stagione per i nerazzurri, che vorranno chiudere davanti al proprio pubblico con un successo. Qualche settimana dopo partirà la mini rivoluzione che ha intenzione di operare la proprietà dell’Inter: è già stato stanziato un budget per il mercato.

Contatti ravvicinati: si apre un asse Milano-Roma

La partita di San Siro potrebbe fare da cornice a un dialogo tra dirigenti destinato a proseguire ben oltre il fischio finale. Inter e Lazio, infatti, stanno valutando la possibilità di uno scambio di mercato che andrebbe in porto in estate, ma che potrebbe trovare un accordo di massima già nelle ore successive al match. Secondo Inter Live, l’idea di uno scambio alla pari con piccolo conguaglio a favore dei nerazzurri potrebbe piacere ad entrambe le società.

Lo scambio che può accontentare tutti

Al centro della possibile trattativa ci sono due nomi ben noti. Da una parte Mehdi Taremi, in difficoltà in questa stagione e già sul taccuino di diverse squadre, italiane e non. Dall’altra Manuel Lazzari, profilo gradito ad Appiano Gentile per la sua duttilità e per il passato legame con Inzaghi, che lo conosce bene. L’Inter, alla ricerca di alternative valide sulle fasce, potrebbe trovare nell’esterno biancoceleste un innesto prezioso. La Lazio, invece, avrebbe finalmente una punta centrale in grado di alternarsi con Castellanos. Al momento si tratta di un’indiscrezione, vedremo se si trasformerà in qualcosa di concreto.

Leggi l’articolo completo La Lazio punta Taremi: dietro le quinte si prepara un intreccio sorprendente con l’Inter, su Notizie Inter.