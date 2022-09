Il neo acquisto del Milan, Sergiño Dest ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero. Le parole

Il neo acquisto del Milan, Sergiño Dest ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero. Le parole:

«Non ho mai giocato in Italia ma ho visto alcune partite. Per me è un campionato nuovo e di alto livello. Dovremo affrontare alcune ottime squadre ma sul petto abbiamo lo scudetto e vogliamo conservarlo»

