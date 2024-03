Di Bello non ci sta: la reazione social dopo le polemiche di Lazio-Milan. Così il fischietto dopo lo stop e la contestazione

Dopo giorni di silenzio, Marco Di Bello gonfia il petto sui social dopo le polemiche che hanno seguito la sconfitta della Lazio contro il Milan, sottolineando – tramite Instagram Stories – le sue 161 gare in massima serie.

L’arbitro ha usato come sottofondo la canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin, forse per mettere a tacere le polemiche che, però, sono destinate a continuare ancora a lungo. Nel frattempo il direttore di gara è stato fermato per un mese.

