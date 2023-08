Di Bello paga gli errori di Juve Bologna: sarà fermato dal designatore Rocchi. La decisone dopo le topiche del match dello Stadium

Secondo La Gazzetta dello Sport l’arbitro Di Bello sarà fermato dal designatore Rocchi dopo gli errori commessi nella direzione di gara di Juve-Bologna.

I media hanno sottolineato quello del mancato rigore per l’intervento in area bianconera di Iling, ma non è stato l’unico della sua partita.

