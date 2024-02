Si fa dura per la Juve ma i bianconeri rimangono in corsa scudetto con l’Inter, Di Biagio analizza il campionato e va controcorrente

L’ex allenatore dell’Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato così a TvPlay della Juventus. Ecco le possibilità dei piemontesi nello latto scudetto con l’Inter.

JUVE SCUDETTO – «Ovviamente è ancora in lotta per lo Scudetto, ma non è ancora pronta. Allegri sta facendo un capolavoro quest’anno. Può giocare meglio? Sì, certamente. La Juve, per il blasone che ha, deve assolutamente fare qualcosa in più per vincere le partite, soprattutto quando si alza il livello tecnico delle avversarie. Allegri ha un parco giocatori, non è al livello dell’Inter, ma può fare sicuramente meglio».

