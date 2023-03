Gigi Di Biagio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione in corso di Serie A e sul match di sabato tra Inter e Fiorentina

Intervenuto a margine della Digital Cup a Coverciano, Gigi Di Biagio ha detto la sua su Inter-Fiorentina e su altri temi legati alla Serie A.

LE PAROLE DI DI BIAGIO –: «È una partita con delle incognite dovute alla Nazionale, vediamo quelli dell’Inter come tornano e la Fiorentina è in ottima forma, sono sicuro che sarà una bella sfida. Napoli-Milan? Giocheranno tre volte contro in venti giorni, due grandi squadre che giocano un ottimo calcio, vedremo una grande gara. Lazio? Sarri sta facendo grandi cose, è normale che rispetto alle altre possa fare qualcosa in meno ma vedo bene anche la Roma. Retegui? Abbiamo tanti attaccanti bravi ma poca scelta se si vuole cambiare il modulo, penso che Roberto sia stato un po’ costretto a guardare oltre. Sulle parole di Pinamonti? Penso che tutti debbano ambire alla maglia azzurra, se gli dà fastidio o no chiedetelo a lui».

L’articolo Di Biagio: «Inter-Fiorentina Partita con incognite, la Viola è in ottima forma» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG