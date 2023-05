L’allenatore Gigi Di Biagio celebra la rinascita del calcio italiano esprimendo il suo parere anche sul derby di Champions.

Gigi Di Biagio nel corso della Milan Football Week ha parlato di Inter-Milan. “Adesso l’Inter è più esperta e più forte del Milan come rosa. Lo scorso anno ha perso il campionato, ma adesso sta dimostrando di essere più completa”.

Mike Maignan

“Cinque semifinaliste italiane nelle coppe europee? Sono tante. Vediamo se quello di quest’anno sarà solo un exploit o un risultato che si ripeterà nel tempo. La qualificazione del derby non è chiusa e l’Inter non è ancora in finale. Se il Milan va in vantaggio, si riapre tutto. Maignan ha ridato sicurezza alla squadra e il suo recupero è stato fondamentale. Ora la squadra ‘accetta’ anche il tiro dai 20-25 metri perché ha il francese tra i pali. Onana È forte anche lui“.

