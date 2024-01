L’ex centrocampista Luigi Di Biagio ha detto la sua sugli errori arbitrali e sulla narrazione degli stessi.

Gigi Di Biagio ha parlato a TvPlay della lotta al vertice in Serie A tra Inter e Juve e delle polemiche degli ultimi giorni. “Gli episodi arbitrali? Tra un po’ dovremo fare la moviola al VAR, perché non ci si capisce più niente. Per quel che riguarda l’intervento di Yann Sommer su Mbala Nzola, c’è un’immagine in cui si vede il portiere dell’Inter prendere prima la palla, quindi per me non è rigore. Gianluca Aureliano si è fidato di quello che la squadra VAR gli ha detto. È grave che molti addetti ai lavori diano credito a certe illazioni, su Beppe Marotta che ha più potere. Per me l’Inter non ha goduto di particolari favori, sta vincendo solo perché è più forte. Ormai è una corsa alla lamentela. A volte gli arbitri non capiscono le dinamiche del calcio, ma al tempo stesso dovrebbero essere squalificati quei dirigenti che si lamentano sempre”.

Arbitro Var

Sul derby d’Italia

“Inter-Juve sarà una gara molto importante ma forse non decisiva. I bianconeri hanno ritrovato un grande Vlahovic che finalmente è assistito dalla squadra che ha alzato il proprio baricentro. Lautaro Martinez è l’attaccante più forte della Serie A, è di un altro livello. Ho visto venti partite di Lautaro quando aveva diciotto anni ed era già un fenomeno. È scaltro, furbo, fa movimenti da fenomeno. Uno come Marcus Thuram lo aiuta tanto, gli apre spazi clamorosi”.

L’articolo Di Biagio: “Tra un po’ faremo moviola al V. A. R., grave dare credito alle illazioni su Marotta” proviene da Notizie Inter.

