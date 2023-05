L’ex attaccante Paolo Di Canio, di solito molto critico nei confronti dell’allenatore dell’Inter, sottolinea una sua crescita.

Paolo Di Canio dopo Inter-Milan di ieri si è focalizzato sulla figura di Simone Inzaghi. “Inzaghi è stato bravo a far crescere la squadra nel momento giusto, è cresciuto anche lui. Io l’ho criticato sotto l’aspetto della comunicazione, nell’ultimo mese e mezzo ho cambiato opinione: è comunicazione da Inter ma soprattutto è arrivato in finale come le grandi, sempre meritando il passaggio”.

Lautaro Martinez

“Nel Milan invece ho visto immaturità, ho visto giocatori svuotati, sono mancati i giocatori più importanti, Brahim Diaz non spacca la porta e tira col piattino, Tonali idem, l’impegno ce l’hanno messo ma in tanti sono stati sotto le loro possibilità. La pillola di ieri sa di provincialità, citare in conferenza stampa l’arbitro francese dicendo ‘mi dicono’ è una cosa italiana. Turpin è stato bravissimo, i giocatori si sono adattati all’arbitro tosto. Simone, bravissimo ma ste pilloline retaggio del passato, stai diventando grande, liberatene“.

