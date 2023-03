L’ex calciatore ha definito “immature” le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter riguardo al passaggio in Champions League.

Paolo Di Canio ha criticato le dichiarazioni di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in merito al passaggio della squadra in Champions League. Di Canio ha ritenuto che Inzaghi sia immaturo a livello comunicativo e che le sue parole sminuiscano la storia e il prestigio del club nerazzurro, troppo grande per certe affermazioni.

Nonostante i buoni risultati ottenuti da Inzaghi con l’Inter, come il passaggio ai quarti di finale della Champions League e la semifinale di Coppa Italia, Di Canio ha sottolineato che l’Inter ha una storia abnorme, e che Inzaghi non ha ancora fatto la storia del club. Infine, ha affermato che questo tipo di commenti fa parte del ruolo dei commentatori sportivi, che commentano le partite sia durante che dopo la loro svolgimento.

