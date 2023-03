La società leader italiana della mobilità integrata accompagna i tifosi dell’Inter verso lo stadio attraverso un’offerta di servizi.

La FC Inter ha annunciato attraverso il suo sito ufficiale di aver stipulato una partnership con Telepass, la principale società italiana nel settore della mobilità integrata, che diventa il partner ufficiale di piattaforma di mobilità dell’Inter per le prossime due stagioni.

L’accordo con i nerazzurri rappresenta il debutto di Telepass come partner di un club calcistico e unisce due marchi che considerano l’innovazione uno dei punti chiave della loro strategia di crescita.

Telepass è un’azienda italiana che opera nel settore dei servizi di mobilità urbana ed extraurbana basati su app, creando un ecosistema digitale sempre più ampio per privati e aziende. Grazie alla sua esperienza di oltre trent’anni, Telepass è uno degli operatori di riferimento per i pagamenti nel settore della mobilità, con quasi 30 servizi collegati ai nuovi stili di mobilità, come i pagamenti cashless per il carburante, la ricarica elettrica delle auto, il parcheggio, i taxi e i mezzi in sharing.

Grazie alla partnership con l’Inter, Telepass accompagnerà i tifosi nel loro viaggio verso lo stadio semplificando il loro viaggio grazie all’ecosistema di servizi di mobilità che offre, tramite promozioni esclusive e favorendo comportamenti green e sostenibili.

Le dichiarazioni del Chief Revenue Officer dell’Inter, Luca Danovaro, e del Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass, Aldo Agostinelli, hanno espresso grande soddisfazione per la partnership tra i due brand altamente innovativi, che offrirà ai tifosi nuove opportunità per muoversi in modo conveniente e sostenibile.

