Il dirigente dell’Inter critica il comportamento del Porto nei confronti dei tifosi nerazzurri e parla del passaggio del turno in Champions.

L’amministratore delegato dell’Inter, Marotta, ha dichiarato che la società ha condannato il comportamento del Porto per non aver rispettato gli accordi riguardanti l’ingresso dei tifosi dell’Inter allo stadio. Nonostante ci fosse un problema di ordine pubblico, l’Inter aveva concordato con il Porto di far entrare i propri tifosi in modo più lento, ma tale accordo non è stato rispettato. L’Inter ha quindi presentato una richiesta di indagine all’Uefa riguardo a questo fatto.

Inoltre, Marotta ha sottolineato che i nerazzurri ha rispettato le regole per l’accesso dei propri tifosi allo stadio, acquistando i biglietti del settore riservato al 5% dell’impianto come richiesto dal regolamento Uefa. Tuttavia, altri tifosi italiani hanno acquistato biglietti per altri settori, e il Porto dovrebbe farsi carico di gestire tale situazione.

Marotta ha ribadito che l’Inter considera lo sport uno strumento di aggregazione, e che è importante garantire l’ingresso a tutti con tutte le cautele necessarie. La società sta valutando quali iniziative prendere per tutelare i propri tifosi e per alleviare la loro delusione.

Riguardo alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, Marotta ha sottolineato il merito dei giocatori e dell’allenatore. L’Inter garantisce il proprio sostegno al meglio possibile, senza alibi, per permettere ai propri giocatori di dare il massimo. Infine, Marotta ha affermato che la polemica con la Juventus non è importante, ma che è meglio farsela scivolare addosso.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG