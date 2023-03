La Juventus cerca la vittoria, il Friburgo l’impresa: le analisi di Del Piero e Guardalà prima del ritorno di Europa League.

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha parlato su Sky Sport della partita di Europa League di stasera contro il Friburgo, affermando che la Juve deve vincere di squadra, nonostante la presenza di squadre come il Friburgo che hanno una loro identità e che in casa dimostrano ancora meglio le loro capacità. Inoltre, ha sottolineato che il Friburgo vuole fare l’impresa e che la Juve deve conquistarsi il passaggio del turno.

Anche il giornalista Giovanni Guardalà ha analizzato la partita su Sky Sport, ricordando che gli esempi di Inter e Milan dimostrano che lo 0-0 in trasferta porta bene e se la Juve riuscisse a ottenerlo, passerebbe il turno dopo l’1-0 dell’andata. Inoltre, ha affermato che entrambe le squadre giocheranno in modo diverso, il Friburgo dovrà vincere e la Juve avrà più spazio per ripartire.

