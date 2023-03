L’ex calciatore descrive le qualità dei giocatori e commenta le sfide che affrontano i calciatori della Juventus.

L’ex calciatore Franck Ribery ha rilasciato un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ in cui ha parlato di diversi giocatori, tra cui Chiesa, Vlahovic, Di María, Pogba e Rabiot. Secondo Ribery, i giocatori della Juventus si trovano ad affrontare maggiori pressioni rispetto a quelli di Firenze, a causa dell’obbligo di vincere e segnare sempre. Tuttavia, Chiesa e Vlahovic non hanno paura di niente e lavorano duramente durante gli allenamenti, proprio come Ribery aveva consigliato loro durante il suo periodo alla Fiorentina.

Ribery ha poi commentato sulle qualità di alcuni giocatori, descrivendo Dusan come un calciatore diverso da Haaland ma comunque di alto livello, dotato di grande personalità. Ha anche paragonato Di María a Robben, sottolineando come entrambi siano mancini e considerati non solo fuoriclasse ma anche artisti, in grado di compiere gesti tecnici incredibili con i loro piedi.

Per quanto riguarda Pogba, Ribery ha affermato che il calciatore ha bisogno di trovare continuità, ma che è un campione indiscutibile. Infine, Ribery ha lodato le qualità di Rabiot, definendolo un calciatore raro e fortissimo, dotato di un fisico impressionante e di una progressione incredibile. Rabiot è in grado di giocare con entrambi i piedi e possiede anche un bel tiro.

