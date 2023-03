Juventus, Allegri presenta la partita e parla dei suoi giocatori in conferenza stampa pre-gara. Le possibilità di vincere l’Europa League.

La Juventus si prepara a giocare il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo, in Germania. La squadra italiana ha vinto per 1-0 l’andata all’Allianz Stadium, grazie al gol di Angel Di Maria, e adesso vuole guadagnarsi il pass per i quarti di finale. Il tecnico Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa il giorno prima della partita per presentare il match davanti ai media, e Juventusnews24 ha seguito in diretta le sue parole. Allegri ha dichiarato che parlerà ai suoi giocatori prima della partita, sapendo delle difficoltà che affronteranno.

La formazione potrebbe vedere Chiesa e Di Maria utilizzati solo a partita in corso, in quanto sono stati recuperati solo stamattina. Allegri ha anche parlato del giocatore Vlahovic, dicendo che è cresciuto fisicamente e che tornerà presto al gol. In merito al calcio italiano, ha sottolineato l’importanza di avere equilibrio e di non passare dal considerare un giocatore da Pallone d’Oro a scarso in una settimana.

Infine, Allegri ha parlato della possibilità di utilizzare Kean e Vlahovic insieme, della difesa a tre con De Sciglio e dell’importanza di vincere l’Europa League per riempire il calendario di partite e divertirsi giocando. Ha anche riferito che Di Maria ha avuto problemi fisici e potrebbe non avere molte energie nella partita contro il Friburgo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG