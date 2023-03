Il portiere della Juventus spiega le chiavi del match di Europa League e si dice soddisfatto del successo delle squadre italiane.

La Juventus si prepara a giocare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo in Germania, dopo aver vinto per 1-0 all’Allianz Stadium grazie al gol di Angel Di Maria. Il portiere Wojciech Szczesny ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affermato che per ottenere un buon risultato servirà ripetere la prestazione dell’andata, con ordine e limitando il Friburgo.

Inoltre, ha sottolineato che anche se giocare le partite di coppa può sembrare più facile, in realtà richiede la stessa preparazione di quelle del campionato. Per quanto riguarda il Friburgo, Szczesny si aspetta una squadra diversa che dovrà segnare per passare, ma che potrebbe sfruttare le seconde palle dal gioco diretto. Infine, il portiere ha espresso la sua soddisfazione per il successo delle squadre italiane in Champions League e ha sottolineato l’importanza di vincere l’Europa League per la Juventus.

